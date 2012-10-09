Нарисовать логотип по образцу

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Закрыт27 заявок277 просмотров

Нужно нарисовать название интернет магазина для сайта. По образцу в приложении

13 лет назад
natalia00
Наталья 
45 лет
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров