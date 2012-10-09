Приватный проект для Dasha_design

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен1 заявка127 просмотров

Необходимо разработать логотип для туристического бюро, работающего в сети! Логотип должен быть уникальным и не заезженным!

13 лет назад
AndreykoS
Светлана 
49 лет
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад

Выбранный исполнитель

dasha_design
Дарья 
38 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад
$100
2 дня
Дарья за сутки справилась с задачей! Прдоставила 5 вариантов из которых путем общего решения выбрали наиболее подходящий и приемлимый! Всем рекомендую этого исполнителя!
Очень быстро сработали проект, хорошо , когда заказчик точно знает чего хочет!

Заявки фрилансеров

dasha_design
Дарья 
38 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад