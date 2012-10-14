Приватно для Азарнова Виктора (azarnov)

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Завершен3 заявки161 просмотр

Разработка логотипа по указанному ТЗ.

13 лет назад
raimanov
Азат 
53 года
19 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

azarnov
54 года
16 лет в сервисе
Был
9 часов назад
13 лет назад
$70
2 дня
С каждым разом убеждаюсь, что работать буду только с этим исполнителем. Как всегда, минимум времени и максимум эффекта. Спасибо за легкость и понимание. Благодарю за позитив от полученного результата.
Благодарю за новый интересный проект. Как и в прошлый раз, все просто отлично. Самые положительные впечатления от сотрудничества!

Заявки фрилансеров

azarnov
54 года
16 лет в сервисе
Был
9 часов назад
13 лет назад
Лучший дизайнер логотипов марта
#1
Логотипы и Знаки