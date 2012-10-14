Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! Ищем хорошую ИДЕЮ логотипа, который бы смог выразить суть нашего старт-апа. Хобби-студия и продюсерский центр для вокалистов HappySinging. Особенность проекта состоит в том, ...
Приватно для Азарнова Виктора (azarnov)
Разработка логотипа по указанному ТЗ.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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