Логотип для сайта автотематики

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен17 заявок248 просмотров

Логотип в вектороре и иконку для автомобильного сайта.

Отталкиваться от этого логотипа:

http://chelny.su/111.jpg

13 лет назад
legionet
Марат 
44 года
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

artyway
Егор 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
13 лет назад
$10
1 день
Долго выбирал исполнителя, в итоге доверил работу Егору.. Логотип компании получился отличным!
Заказчик отличный, четкие задания, быстрая оплата. Буду рад сотрудничеству снова.

Заявки фрилансеров

artyway
Егор 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
13 лет назад