Логотип для дизайнера бижутерии и аксессуаров

$150
  1. Биржа фриланса
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Закрыт42 заявки2766 просмотров
#1$150

Логотип для компании, создающей бижутерию, аксессуары и ювелирные украшения.

Компания называется по имени главного дизайнера Маруся Де Кунст

Ключевые слова для ориентира

• утонченный вкус

• шик

• оригинальность

• аристократичность

• изящество

• монограмма

• талисманы

Вдохновляемся:

Искусством (древним и ар деко, арт нуво, английскими, голландскими художниками),

красотой природы и прекрасными ювелирными украшениями

Постарайтесь избегать бантиков, сердечек, черепов, кинжалов и строгого корпоративного стиля

13 лет назад
maruseka
Маруся 
45 лет
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад

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