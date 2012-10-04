Нужно нарисовать идею логотипа долины Драгобрат в Карпатах. Логотип должен состоять из названия "Драгобрат" и графического изображения. Очень лаконично и без излишеств. Возможно, с элементами орнаментов Гуцульщины, силуетом гор... Помним, что ...
Логотип автоклуба
Здравствуйте.
Нужно разработать логотип для "Автоклуб-Импрериал" http://imperial-a.ru/ в черно белом цвете, корпоротивного стиля!
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