Отрисовать логотип в векторе

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен24 заявки274 просмотра

Добрый день, коллеги.

Нужно отрисовать логотип в векторном формате.

13 лет назад
alezzz
44 года
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
24 отзыва

Выбранный исполнитель

caval
Павел 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад
$10
1 день
Такое ощущение что Павел выполнил работу еще до того, как я проект опубликовал. Очень быстро! Качество тоже в порядке. Рекомендую.
Благодарю за сотрудничество!

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caval
Павел 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад

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