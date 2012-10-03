Логотип + Оформить корзину для интернет-магазина + три кнопки

- Нужен запоминающийся логотип для косметического интернет магазина

- также нужно оформить корзину для интернет-магазина - добавить эмоциональную составляющую. похожую иллюстрацию оформить на странице пустой корзины - примеры в архиве к проекту так же в архиве находится шапка сайта - в которой представлены цвета сайта.

интуитивно понятные элементы для страницы товара - кнопки с иконками "оплата и доставка" , "отправка смс на мобильный", "добавить в избранное" (Кнопка с иконкой "Добавить избранное" в виде сердца со знаком плюс)

По проекту нужны только картинки - без верстки и прочего.