Нужно разработать логотип для открывающейся школы спортивного метания ножей. Технические требования к макетам: -избегать государственной символики (отсылки к гербам или триколору) -в логотипе должно быть не более трех цветов, т.к. в дальнейшем он ...
Логотип для магазина светящейся продукции
Для нового магазина светящейся продукции и светотехники нужен логотип.
Название Ultra-Neon, возможно предложите свой вариант названия, желательно свободный домен.
Примерную продукцию, представленную в магазине, межете посмотреть на сайте t-light.ru
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