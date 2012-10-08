Логотип для магазина светящейся продукции

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Завершен27 заявок207 просмотров

Для нового магазина светящейся продукции и светотехники нужен логотип.

Название Ultra-Neon, возможно предложите свой вариант названия, желательно свободный домен.

Примерную продукцию, представленную в магазине, межете посмотреть на сайте t-light.ru

13 лет назад
sal-g
35 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

hollander74
50 лет
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад
$40
3 дня
Отличный фрилансер, на удивление быстро и качественно сделал работу (разработка логотипа). Быстро реагировал на пожелания и доработки, всегда на связи. Приятное и качественное сотрудничество. Результатом доволен, 10 баллов!
Четкие требования,конструктивный диалог,моментальная оплата. Все условия для достижения успеха. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

hollander74
50 лет
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад