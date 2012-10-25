Разработка логотипа для интернет-магазина

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен19 заявок249 просмотров

Для нового интернет-магазина средств связи helloradio.ru нужен логотип, отражающий суть бизнеса: продажи радиостанций, GPS навигаторов и тп. Всего интересует 5 разных вариантов одного логотипа, из которых будет выбран только один, цена работы 1000 рублей

13 лет назад
kickstart
Сергей 
50 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Doc-ca
Бисен 
45 лет
13 лет в сервисе
Была
6 лет назад
13 лет назад
$40
7 дней
Было очень приятно работать, все было сделано в сроки, и даже раньше. Очень креативный и исполнительный дизайнер! Рекомендую!
Приятный заказчик, знает что ему нужно, четко поставил задачу. Быстрая оплата. Буду рада сотрудничать в дальнейшем!

Заявки фрилансеров

Doc-ca
Бисен 
45 лет
13 лет в сервисе
Была
6 лет назад
13 лет назад