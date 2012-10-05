Приватно для SvetaSlava

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен2 заявки161 просмотр

разработка эмблемы для детской организации

13 лет назад
Denisse
Денис 
50 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

SvetaSlava
Светлана 
48 лет
15 лет в сервисе
Была
месяц назад
13 лет назад
$150
2 дня
Светлана, огромное Вам спасибо за великолепно проделанную работу!
Денис, большое спасибо за интересный проект и активное участие в нем! Скорость оплаты и общение в наилучшем виде.

Заявки фрилансеров

SvetaSlava
Светлана 
48 лет
15 лет в сервисе
Была
месяц назад
13 лет назад