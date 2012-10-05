Приватно для SvetaSlava

Логотип для сайта книжного бутика LaKniga (подарочные книги и альбомы премиум класса по искусству, архитектуре, фотографии, моде, знаменитостям и т.д.) www.lakniga.ru Логотип должен быть строгим и современным (без нарисованных книг, очков и т.д.) ...