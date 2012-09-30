Нужен красивый яркий логотип для сайта www.skorofotka.ru в нескольких исполнениях.
Турагенство Азбука туриста
нужен логотип ТУРАГЕНТСТВА, в мультяшной форме, жду предложения
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Логотипы и Знаки43 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $200
Создать логотипы для компаний "ты молод" и " Guarser"Завершен13 лет назад
Требуется создание логотипа на тему автотюнинга. Есть название, два слова. Логотип должен легко вырезаться на плотере для размещения на авто.Логотипы и Знаки36 заявокЗакрыт13 лет назад
Доброго времени суток, нужно разработать логотип открывающегося ООО, логотип должен быть простым, но в то же время солидным, т.к. лого будет отображено в печати (штампе), название ООО ТеплоСнаб, фирма будет заниматься энергосберегающим отопление квартир, ...Завершен13 лет назад
- $50
Добрый день. Нужно создать лого и фон для сайта adult тематики. Фон состоит из 1 картинки,её просто переделать (нужно пофантазировать). http://privatzona.com как на данный момент выглядит сайт. Сайт 18+ (если нету 18 ...Завершен13 лет назад
- $20
Нужен логотип для будущего конструктора магазинов spendhunters.ruЗавершен13 лет назад
- $60
Добрый день, есть онлайн-журнал для людей с дорогим вкусом The Good Life (www.thegoodlife.ru). Для него нужен узнаваемый логотип, который бы смотрелся хорошо как в шапке сайта, так и в маленьком размере, скажем, для рекламы "Вконтакте". ...Завершен13 лет назад
Нужно создать за один день строгий стильный логотип для сайта и наклейки на автомобиль . Тема- аренда легковых авто для перевозки корпоративных клиентов (возможно и для работы в такси). Цвет авто: черный, ...Завершен13 лет назад
Нужно сделать лого для инет магазина: http://vmage.ru (сейчас на сайте старый дизайн) Лого нужен под новый дизайн. Все скрины вышлю исполнителю. Связь через скайп: rizhaya_0709 (Анна) или через почту [email protected] ...Логотипы и Знаки37 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужно разработать логотип для сайта.Тематика часы и саквояжиЛоготипы и Знаки36 заявокЗакрыт13 лет назад