Добрый день. Нужно создать лого и фон для сайта adult тематики. Фон состоит из 1 картинки,её просто переделать (нужно пофантазировать). http://privatzona.com как на данный момент выглядит сайт. Сайт 18+ (если нету 18 ...
Логотип ООО
Доброго времени суток, нужно разработать логотип открывающегося ООО,
логотип должен быть простым, но в то же время солидным, т.к. лого будет отображено в печати (штампе), название ООО ТеплоСнаб, фирма будет заниматься энергосберегающим отопление квартир, домов, гаражей, офисов, складов.......,
интересует стоимость, сроки.
За ранее спасибо.
Выбранный исполнитель
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