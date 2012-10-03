Логотип за 1 день

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Завершен13 заявок436 просмотров

Нужно создать за один день строгий стильный логотип для сайта и наклейки на автомобиль .

Тема- аренда легковых авто для перевозки корпоративных клиентов (возможно и для работы в такси).

Цвет авто: черный, бежевый и металлик.

Название компании- 2 слова.

Работа до полного утверждения лого.

Строго без предоплаты! Оплата по факту сделанной работы! С другими вариантами оплаты и нереальными ценами просьба не беспокоить.

Жду предложений!

Всем спасибо!

13 лет назад
Affair1
Андрей 
57 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

pups42
52 года
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад
13 лет назад
$10
1 день
Творческий подход и постоянное обсуждение и корректировка представленных вариантов логотипа позволили в кратчайшие сроки завершить проект. Светлана очень добросовестно с душой относится к работе. Сотрудничество, несомненно продолжаем!
Отличный заказчик. Очень коммуникабельный, вежливый и вдумчивый человек. Сейчас большая редкость найти адекватного заказчика. Работа над проектом принесла только удовольствие. Рассчитываю на дальнейшее сотрудничество с Андреем. Думаю что каждый исполнитель будет доволен сотрудничеством с таким человеком.

Заявки фрилансеров

pups42
52 года
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад
13 лет назад