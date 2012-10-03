Логотип за 1 день

Нужно создать за один день строгий стильный логотип для сайта и наклейки на автомобиль .

Тема- аренда легковых авто для перевозки корпоративных клиентов (возможно и для работы в такси).

Цвет авто: черный, бежевый и металлик.

Название компании- 2 слова.

Работа до полного утверждения лого.

Строго без предоплаты! Оплата по факту сделанной работы! С другими вариантами оплаты и нереальными ценами просьба не беспокоить.

Жду предложений!

Всем спасибо!