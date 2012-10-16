Нужно разработать логотип сайта. www.fast13.ru Эмблема должна содержать название сайта (fast13) и слоган " У нас есть всё" Бюджет 500р.
Логотип для компании "Серверные Решения"
Добрый день уважаемые фрилансеры.
Вашему вниманию, конкурс на логотип для компании «Серверные Решения» .
Компания хочет простой, запоминающийся стильный логотип, как и у основных поставщиков: Intel, Dell, HP, софта Microsoft, vm ware.
Лого должен хорошо выглядеть как в вэбе, так и в полиграфии.
Сайт компании insys.name (может .com может другой из купленых) главное insys.
По цветовой гамме особых пожеланий немного. Спокойные цвета, не красные оттенки, не желтые, не зеленые.
Срок 1 неделя. Подтверждаются все заявки. Первое место 40wmz второе (поощерительное) 5wmz. Что бы было не скучно))
Жду ваших заявок.
Победители конкурса
Заявки фрилансеров
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