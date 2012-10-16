# 1 — $ 50 # 2 — $ 5

Добрый день уважаемые фрилансеры.

Вашему вниманию, конкурс на логотип для компании «Серверные Решения» .

Компания хочет простой, запоминающийся стильный логотип, как и у основных поставщиков: Intel, Dell, HP, софта Microsoft, vm ware.

Лого должен хорошо выглядеть как в вэбе, так и в полиграфии.

Сайт компании insys.name (может .com может другой из купленых) главное insys.

По цветовой гамме особых пожеланий немного. Спокойные цвета, не красные оттенки, не желтые, не зеленые.

Срок 1 неделя. Подтверждаются все заявки. Первое место 40wmz второе (поощерительное) 5wmz. Что бы было не скучно))

Жду ваших заявок.