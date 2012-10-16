Логотип для компании "Серверные Решения"

$55
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен33 заявки2088 просмотров
#1$50
#2$5

Добрый день уважаемые фрилансеры.

Вашему вниманию, конкурс на логотип для компании «Серверные Решения» .

Компания хочет простой, запоминающийся стильный логотип, как и у основных поставщиков: Intel, Dell, HP, софта Microsoft, vm ware.

Лого должен хорошо выглядеть как в вэбе, так и в полиграфии.

Сайт компании insys.name (может .com может другой из купленых) главное insys.

По цветовой гамме особых пожеланий немного. Спокойные цвета, не красные оттенки, не желтые, не зеленые.

Срок 1 неделя. Подтверждаются все заявки. Первое место 40wmz второе (поощерительное) 5wmz. Что бы было не скучно))

Жду ваших заявок.

13 лет назад
mr_Usy
Юрий 
44 года
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Победители конкурса

designfront
Дмитрий 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
11 отзывов
13 лет назад
#2
Большое спасибо Дмитрию, и за участие в конкурсе, и за качественный логотип.
Все хорошо
qwebster
Сергей 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад
#1
Большое спасибо Сергею, и за участие в конкурсе, и за качественный логотип, и за оперативное реагирование на последующие обращения.
Очень доволен работой с этим заказчиком. Юрий четко сформулировал ТЗ, был вежлив в общении и моментально перевел призовые. Рекомендую)

Заявки фрилансеров

designfront
Дмитрий 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
11 отзывов
13 лет назад
#2
qwebster
Сергей 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад
#1