Логотип для сайта

$20
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Закрыт8 заявок169 просмотров

нужен логотип в левую верхнюю часть. http://rghost.ru/40596869.view

13 лет назад
solking
32 года
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

netekspert
Александр 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
10 часов назад
13 лет назад
$20
1 день

Заявки фрилансеров

netekspert
Александр 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
10 часов назад
13 лет назад

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