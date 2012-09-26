Логотип для сайта

Для сайта www.grand-flowers.de нужен логотип. Сайта еще нет, дизайн сайта будет отталкиваться от логотипа. Тематика сайта: оформление заказа и доставки цветов по всей стране Целевая аудитория сайта: мужчины и женщины, возраст ...