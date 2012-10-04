Здравствуйте, Необходимо создать логотип и фирменную надпись «ФОТОСАЛОН». Нравится стиль AGFA. Предпочтительны цвета: красный, белый, черный (по аналогии с AGFA). Приветствуется строгость, четкость. Для информации: заказчик — архитектор ...
Логотипы для фирмы
Название компании: ArmProf
сокращенно и по английски от "Профессиональная арматура"
Коротко о компании: продажа водозапорной арматуры: задвижки, затворы, клапана, муфты, фильтры, хомуты
пример продукции http://www.rosaquatoria.ru/
Целевая аудитория: крупные покупатели, оптовики, юр лица + розница
Смысловые ассоциации: Солидность, надежность. Также логотип должен отображать вид деятельности или вызывать ассоциации с видом деятельности. Для примера, логотип РосАкватории, аббревиатура букв в виде потоков горячей и холодной воды(цвет красно-синий)
Логотип должен отражать название компании (ArmProf), деятельность компании. Должен быть простым, отображать простоту, надёжность и технологию. Иметь устойчивую форму, без острых хвостов.
Область применения: веб, печатная продукция, банеры (то есть везде)
Примеры нравятся, не нравятся - в архиве.
Победитель конкурса
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $65Логотипы и Знаки18 заявокЗакрыт13 лет назад
Для сайта www.10-ka.com.ua Логотип - значек "10" в верхнем левом углу. Задача: сделать логотип объемным, с переливами, возможно с каким-то элементом "отблеска". Работаем "до упора" пока не понравится заказчику.Закрыт13 лет назад
- $60
Здравствуйте, Необходимо создать логотип и фирменную надпись "ФОТОСАЛОН". Нравится стиль AGFA. Предпочтительны цвета: красный, белый, черный (по аналогии с AGFA). Приветствуется строгость, четкость. Для информации: заказчик - архитектор ...Логотипы и Знаки13 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужно создать логотип для организации детских праздниковЛоготипы и Знаки42 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $50
название МСУ-50.Компания занимается масштабными строительными и ремонтными работами (многоэтажки, заводы, церкви).Компания успешно развивается на строительном рынке Забайкалья около 20 лет. На данный момент это одна из крупнейших строительных компаний региона.Необходимо использовать элементы герба Забайкальского края, ...Логотипы и Знаки26 заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется нарисовать большой, красивый, КРАСОЧНЫЙ, ЯРКИЙ, СОЧНЫЙ логотипЛоготипы и Знаки19 заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Нужно сделать favicon из имеющегося логотипа. Жду предложений цены с портфолио.Завершен13 лет назад
Необходимо обрисовать логотип 1)Корел + обрисовать название компании СургутСтрой (соблюдая стилистику логотипа) 2)Фотошоп (разложить каждый элемент на отдельный слой) (сделать его четче) на прозрачном фонеЗакрыт13 лет назад
Нужно срочно помочь сделать несложный логотип для сайта Все исходники дам пишите в аську пожалуйста 617478504 срочно, недорогоЗавершен13 лет назад
- $15
Нужен современный стильный логотип для сервиса доставки товаров из Китая.Завершен13 лет назад