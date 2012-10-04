Логотипы для фирмы

# 1 — $ 100

Название компании: ArmProf

сокращенно и по английски от "Профессиональная арматура"

Коротко о компании: продажа водозапорной арматуры: задвижки, затворы, клапана, муфты, фильтры, хомуты

пример продукции http://www.rosaquatoria.ru/

Целевая аудитория: крупные покупатели, оптовики, юр лица + розница

Смысловые ассоциации: Солидность, надежность. Также логотип должен отображать вид деятельности или вызывать ассоциации с видом деятельности. Для примера, логотип РосАкватории, аббревиатура букв в виде потоков горячей и холодной воды(цвет красно-синий)

Логотип должен отражать название компании (ArmProf), деятельность компании. Должен быть простым, отображать простоту, надёжность и технологию. Иметь устойчивую форму, без острых хвостов.

Область применения: веб, печатная продукция, банеры (то есть везде)

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