Перерисовать логотип во Flash

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Закрыт8 заявок213 просмотров

Для сайта www.10-ka.com.ua

Логотип - значек "10" в верхнем левом углу.

Задача:

сделать логотип объемным, с переливами, возможно с каким-то элементом "отблеска".

Работаем "до упора" пока не понравится заказчику.

13 лет назад
acronus
Роман 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

wind-wings
Анжелика 
39 лет
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад
13 лет назад
$15
2 дня

Заявки фрилансеров

wind-wings
Анжелика 
39 лет
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад
13 лет назад

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