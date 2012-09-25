Сделать логотип

Есть лого: http://www.imageset.ru/img/lifetunein.jpg К сожалению, только такой маленький размер. Нужно отрисовать лого в векторе, чтобы могли его использовать в полиграфии (одежда, сувениры и пр). При этом, чтобы можно было с легкостью менять цвета в ...