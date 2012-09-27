Создать логотип

сайта firma1.prgmm.ru

логотип это слово Bixenon.by

I - обыграть как лампочку

o - можно обыграть как фару

если можно взять глаз как на долларах, над пирамидой, только если по стилю подойдет !!!

В общем нужно чтобы лого гармонично смотрелся с сайтом с учетом требований, замечания вопросы пишите сразу