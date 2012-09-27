Создать логотип

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Завершен27 заявок231 просмотр

сайта firma1.prgmm.ru

логотип это слово Bixenon.by

I - обыграть как лампочку

o - можно обыграть как фару

если можно взять глаз как на долларах, над пирамидой, только если по стилю подойдет !!!

В общем нужно чтобы лого гармонично смотрелся с сайтом с учетом требований, замечания вопросы пишите сразу

13 лет назад
mapxyz
Денис 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
36 отзывов(-1)

Выбранный исполнитель

ZXTimon
38 лет
15 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
13 лет назад
$15
1 день
Несколько вариантов лого было предоставлено, работать понравилось, вносит изменения без вопросов
Рад был творчеству, Денис! Надеюсь на дальнейшие сотрудничество ;)

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ZXTimon
38 лет
15 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
13 лет назад

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