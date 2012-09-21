Flash лого на сайт

$50
  1. Биржа фриланса
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Закрыт6 заявок200 просмотров

Нужно слелать лого во флеше, верхушка пирамиды с банкноты доллара в которой глаз стоит на месте, а нижняя часть вращается .

13 лет назад
omykhaylenko
45 лет
14 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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