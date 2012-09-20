Вытащить лого с файла cdr

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Закрыт14 заявок224 просмотра

Есть файл cdr, в нем логотип нужно экспортировать в формат PSD

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13 лет назад
regado
41 год
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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