Требуется создать логотип. Сфера деятельности - видеография. Есть идея лого, нужна качественная реализация. Среди пожеланий - сохранить цветовое решение, лаконичность знака, хорошая читабельность шрифтов.
Изменить готовый логотип
Нужно поставить под логотип плашку с текстурой и изменить цвета.
Логотип есть в форматах .ai и .cdr
Есть вид уже того что должно получиться, но на фотографии.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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