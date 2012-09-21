Изменить готовый логотип

Заказчик заинтересован в результате, потому обеспечивает исполнителя необходимыми для работы материалами и всегда на связи. Активно обсуждает и утверждает работу. И оплачивает всё в полной мере и в срок. Всем рекомендую к сотрудничеству! Всего вам наилучшего. ) С уважением, Алла.