Разработка логотипа и фирм. стиля консал. компании

Нужно придумать название нового бренда молодежного кафе,логотип к нему и слоган кафе. Можно так и русское название, так и европейское. Русскими буквами или английскими. Главное, чтобы было современное, легкое, простое, впечатляющее, запоминающее название, для привлечение ...