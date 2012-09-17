Нужно создать логотип для одного небольшого производства; Производят рекламные продукты (мебель, конструкции, подушки, покрывала, рекламную одежду и тд) название - wermely. Название нужно совместить с логотипом, то-есть как мне кажется это будет большое название и ...
Разработка логотипа и фирм. стиля консал. компании
Данный бюджет рассчитан
на исполнителей низкого класса
Бюджет: 2000 р./проект 67.75 $ — 51.53 € — 66.67 FM
Работодатель хочет работать через Cделку без рискаРазработка логотипа и фирм. стиля консалтинговой компании
Компания занимается проведением семинаров, конференций , тренингов на территории России. Целевая аудитория- руководители, главные бухгалтера, юристы и экономисты коммерч. предприятий, и государственных учреждений. Тематика семнаров-налогообложение, юриспруденция, госзакупки.
Название-Традиции успеха.
Идея фирмы- образовательная организация транслирующая лучшие наработки и эффективные решения на рынок.
Заявки фрилансеров
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