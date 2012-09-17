Разработать логотип для магазина женского белья.

Компания Desidero (в переводе с итал. "Я желаю") занимается розничной продажей, в торгово-развлекательных центрах, женского эротического белья (НЕ секс шоп!!).

Требуется для начала разработка логотипа торговой марки DESIDERO.

Требования:

Логотип должен передавать интригу, эротизм, загадку.

Запоминающийся

Не пошлый

Уважаемые соискатели, чтобы определиться с кем работать, нам нужно получить от Вас, в каком бы то ни было виде, ваше видение данного проекта. Это позволит нам определиться с кем сотрудничать.

Следующие этапы работы будут, разработка корпоративного стиля и интернет сайта (оплата естественно отдельно, готовы услышать ваши цены).