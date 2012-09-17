Нужно придумать название нового бренда молодежного кафе,логотип к нему и слоган кафе. Можно так и русское название, так и европейское. Русскими буквами или английскими. Главное, чтобы было современное, легкое, простое, впечатляющее, запоминающее название, для привлечение ...
Разработать логотип для магазина женского белья.
Компания Desidero (в переводе с итал. "Я желаю") занимается розничной продажей, в торгово-развлекательных центрах, женского эротического белья (НЕ секс шоп!!).
Требуется для начала разработка логотипа торговой марки DESIDERO.
Требования:
Логотип должен передавать интригу, эротизм, загадку.
Запоминающийся
Не пошлый
Уважаемые соискатели, чтобы определиться с кем работать, нам нужно получить от Вас, в каком бы то ни было виде, ваше видение данного проекта. Это позволит нам определиться с кем сотрудничать.
Следующие этапы работы будут, разработка корпоративного стиля и интернет сайта (оплата естественно отдельно, готовы услышать ваши цены).
Выбранный исполнитель
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