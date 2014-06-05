Разработать 3 варианта логотипа

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен6 заявок259 просмотров

Хотелось бы что бы в логотипе отражалось название "АвтоШарм" т.е. тематика автомобильная и индивидуальность автомобиля...

Предоставит 3 варианта, с доработкой нужного.

30$ оплата по факту

13 лет назад
qwerti_ru
47 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

gebels7777
32 года
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад
$30
1 день
Спасибо за работу!
Отличный заказчик. Работе способствовали конкретно поставленные цели и приятное общение. Связь на высшем уровне. РЕКОМЕНДУЮ. С ув. Олег!

Заявки фрилансеров

gebels7777
32 года
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад

  • Похожие заказы

  • Логотип для сети Интернет-магазинов шапок

    $105

    Необходимо разработать логотип для сайта http://schapka.ru Вид деятельности: Розничная продажа головных уборов. Описание магазина: Магазин специализируется на предложении большого выбора головных уборов и сверх низких цен ...

    Логотипы и Знаки3 исполнителя
    Завершен
    13 лет назад

  • Логотип для творческого коллектива Art Elite

    $100

    Здравствуйте уважаемые дизайнеры! Нужно разработать стильный и запоминающийся логотип для команды Art Elite – это творческий союз фотографов, моделей, визажиста и парикмахера. Основными видами деятельности команды являются проведение фотосессий, работа на модных ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Логотипы серии программных продуктов

    $100

    Необходима серия логотипов для программных продуктов, разрабатываемых нашей компанией. Программные продукты автоматизируют различные участки бизнеса в различных отраслях. Конкурс проводится на идею с реализацией 1 (одного) логотипа для одного программного продукта. ...

    Логотипы и Знаки13 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Логотип фотографа

    Писать СТРОГО в комментарии к проекту! в личку не отвечу. И пишите свои предложения по цене и срокам Нужно сделать логотип фотографа по имени Игнатьев Александр, который можно будет помещать на фотографии. ...

    Логотипы и Знаки25 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Логотип Центра интеграции людей с инвалидностью

    $70

    Здравствуйте, уважаемые фрилансеры!Необходимо разработать логотип для Центра социальной интеграции "Новые Перспективы". Мы занимаемся трудоустройством людей с ограниченными возможностями и обучением их необходима навыкам на глобальных рынках труда (более подробная информация о нас в прикрепленном буклете, ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад