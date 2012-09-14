Подправить мысль и отрисовать в векторе

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Закрыт27 заявок212 просмотров

Есть идея, нужно исходя из нарисованного ручкой изображения отрисовать его в векторе, плюс немного поработать со шрифтами и идеей изображения. Подробности в личку.

13 лет назад
Buchila
47 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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