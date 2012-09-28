Нужен логотип для агентства недвижимости

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен18 заявок213 просмотров

компания называется "МЕГАПОЛИС-НОВОСТРОЕК"

нужен логотип.

В приложении есть старый вариант. Хочется добиться чего то запоминающегося.

от вас требуется несколько вариантов, выберем и оплачиваем один.

Спасибо

13 лет назад
ivanhirsh
Иван 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

black-rebit
Николай 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад
$16
2 дня
Все сделано в срок, очень понравилось

Заявки фрилансеров

black-rebit
Николай 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад

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