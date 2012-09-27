Логотип для детского сада

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Завершен11 заявок608 просмотров

Здравствуйте уважаемые художники.

Скажу сразу, проект не мой, просто попросили посодействовать.

Очень приветствуется работа на безвозмездной основе, благодарное письмо гарантируют.

Если же меценатов нет, наверно оплачу из своего кармана.

Необходимо сделать логотип для детского садика.

Статик, мультяшный вид, яркие краски.

Примерное Т.З в приложении, прошу строго не судить за него, рисовал не я.)

Все остальные подробности обсудим с выбранным исполнителем.

Заранее спасибо.

13 лет назад
inspektor
44 года
19 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

pups42
52 года
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад
13 лет назад
$1
2 дня
Хотели сказать спасибо Светлане за прекрасный логотип для детского сада. Логотип нам очень понравился, все было сделано быстро и без проблем, не смотря на то - что проект был социально - бесплатный. Спасибо Светлане за помощь и отличную работу!
Очень понравился Ваш проект Александр хоть он и благотворительный. Буду рада сотрудничать с Вами и в дальнейшем. Обращайтесь всегда помогу.

Заявки фрилансеров

pups42
52 года
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад
13 лет назад