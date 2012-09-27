Логотип для проекта vin.ee Вид деятельности: Сбор и предоставление информации об автомобилях по vin коду. Описание бизнеса: Вся деятельность проекта проводится на сайте. Посетитель вводит искомый vin ...
Логотип для детского сада
Здравствуйте уважаемые художники.
Скажу сразу, проект не мой, просто попросили посодействовать.
Очень приветствуется работа на безвозмездной основе, благодарное письмо гарантируют.
Если же меценатов нет, наверно оплачу из своего кармана.
Необходимо сделать логотип для детского садика.
Статик, мультяшный вид, яркие краски.
Примерное Т.З в приложении, прошу строго не судить за него, рисовал не я.)
Все остальные подробности обсудим с выбранным исполнителем.
Заранее спасибо.
Выбранный исполнитель
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