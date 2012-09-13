2 несложных и незатейливых картинки.

Нужен background для группы www.facebook.com/victoria4you

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Пример того что хотим видеть: http://www.facebook.com/wildberries.ru

Нужна картинка в стиле сайта victoria4you.ru

Картинка-логотип которая в квадратике приблизительно такая же как в группе-примере, только на заднем фоне должны быть не шарики, а подарок в виде коробочки с ленточкой.

Вместо WB.RU -> V4Y.RU

Вместо Wildberries -> VICTORIA4YOU

Для большой картинка надпись в центре VICTORIA4YOU и под ней доставка по всей России