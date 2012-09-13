Создать логотип для интернет-радиостанции

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт6 заявок157 просмотров

Необходимо разработать логотип для тематической интернет-радиостанции.

Задача не сложная. Цена 150 рублей максимум.

13 лет назад
AlexLFM
36 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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Нет заявок фрилансеров