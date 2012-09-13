Необходимо разработать логотип сайта международного конкурса фотографии. Ежегодный международный конкурс фотографии, премия «Золотая камера». Логотип будет использоваться на сайте фотопремии, визитках, папках, брендированных вещах и т.д. Логотип ...
Создать логотип для интернет-радиостанции
Необходимо разработать логотип для тематической интернет-радиостанции.
Задача не сложная. Цена 150 рублей максимум.
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