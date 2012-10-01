Нужен хороший и недорогой логотип пример в прикрепленном файле, подробности в личке Тема, покупка и продажа серебра
Логотип для международного конкурса фотографии
Необходимо разработать логотип сайта международного конкурса фотографии.
Ежегодный международный конкурс фотографии, премия «Золотая камера». Логотип будет использоваться на сайте фотопремии, визитках, папках, брендированных вещах и т.д.
Логотип должен включать:
картинку-символ фотографической тематики (по всей вероятности должна обыгрываться фотокамера)
название премии
также необходимо предусмотреть цифры обозначающие год проведения премии (цифры будут меняться ежегодно).
Критерии, описывающие концепцию логотипа:
Дорого, но не пафосно
Традиции, но не ретро
Инновации, но не нанотехнологии
Лаконично как iPad
Без веселостей и мультяшностей
Без вензелей и завитушек
Цвета:
На ваше усмотрение. Мне нравится: черный, серый, Золото, красный, оранжевый. Не стоит использовать зеленый цвет.
Победители конкурса
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