Логотип для международного конкурса фотографии

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен22 заявки3795 просмотров
#1$80
#2$10
#3$10

Необходимо разработать логотип сайта международного конкурса фотографии.

Ежегодный международный конкурс фотографии, премия «Золотая камера». Логотип будет использоваться на сайте фотопремии, визитках, папках, брендированных вещах и т.д.

Логотип должен включать:

картинку-символ фотографической тематики (по всей вероятности должна обыгрываться фотокамера)

название премии

также необходимо предусмотреть цифры обозначающие год проведения премии (цифры будут меняться ежегодно).

Критерии, описывающие концепцию логотипа:

Дорого, но не пафосно

Традиции, но не ретро

Инновации, но не нанотехнологии

Лаконично как iPad

Без веселостей и мультяшностей

Без вензелей и завитушек

Цвета:

На ваше усмотрение. Мне нравится: черный, серый, Золото, красный, оранжевый. Не стоит использовать зеленый цвет.

13 лет назад
addaraya
Юлия 
45 лет
14 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Победители конкурса

qwebster
Сергей 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад
#1
Сергей мастер своего дела, которых не так много! Работы очень лаконичны и сделаны с душой.
Отличный заказчик. Вежлива в общении, четко формулирует задачу. Рекомендую.
kazadulik
38 лет
13 лет в сервисе
Была
2 дня назад
13 лет назад
#3
Приятный, грамотный и вдумчивый исполнитель. Для конкурса логотипа предоставила большое количество вариантов!
Спасибо за работу! Было приятно иметь дело!
juliachopyk
Юлия Чопик 
35 лет
13 лет в сервисе
Была
7 лет назад
13 лет назад
#2
Аккуратный и грамотный исполнитель. Предоставила много вариантов логотипа.
Спасибо заказчику за интересный конкурс и приятное общение!

Заявки фрилансеров

qwebster
Сергей 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад
#1
kazadulik
38 лет
13 лет в сервисе
Была
2 дня назад
13 лет назад
#3
ТОП-10
Логотипы и Знаки
juliachopyk
Юлия Чопик 
35 лет
13 лет в сервисе
Была
7 лет назад
13 лет назад
#2