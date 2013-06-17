Дизайн сайтов, приложений, логотипов, фирменного стиля.
Победы в конкурсах:
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Портфолио
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Отзывы заказчиков
$500
10 баллов
9 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$115
10 баллов
10 лет назад
Работа выполнена качественно и очень быстро. Проблем с коммуникацией не было. Всем рекомендую.
Ответный отзыв
Олег предоставил грамотно составленное ТЗ, благодаря чему работа прошла легко и быстро. Оплата была произведена моментально. Отличный заказчик, всем рекомендую.
$550
10 баллов
10 лет назад
Работа идет) Сергей справляется с ней на 10, а вот заказчик очень очень медлит с решениями...
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Легкость в общении и четко составленное ТЗ. Оплата без проблем.
$100
10 баллов
11 лет назад
Сергей творчески подошел к заданию, а главное с той стороны. Выполнены все запросы по оформлению и предполагаемому функционалу. В спорных моментах предложил несколько вариантов альтернативного решения. Заказчик остался доволен! Будем и дальше сотрудничать.
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Четко сформулировал ТЗ. Исправлений минимум, и все по делу. Моментальная оплата. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
$100
10 баллов
11 лет назад
Отличная работа, великолепное исполнение.
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Профессиональный подход и моментальная оплата.
Дизайн сайтов
4 отзыва
от $100
от 3 дней
нет рейтинга
Иконки и Пиксель-арт
нет отзывов
от $20
от 1 дня
нет рейтинга