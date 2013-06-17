Сергей творчески подошел к заданию, а главное с той стороны. Выполнены все запросы по оформлению и предполагаемому функционалу. В спорных моментах предложил несколько вариантов альтернативного решения. Заказчик остался доволен! Будем и дальше сотрудничать.