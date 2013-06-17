qwebster

Сергей qwebster

 
35 летУкраина/Кременчуг
11 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Дизайн сайтов, приложений, логотипов, фирменного стиля.

Победы в конкурсах:

http://www.weblancer.net/contests/508920.html

http://www.weblancer.net/contests/506339.html

http://www.weblancer.net/contests/429806.html

http://www.weblancer.net/contests/433955.html

http://www.weblancer.net/contests/437844.html

https://www.weblancer.net/contests/437087.html

https://www.weblancer.net/contests/441710.html

https://www.weblancer.net/contests/445177.html (2 место)

http://www.weblancer.net/contests/441627.html

https://www.weblancer.net/contests/441705.html

http://www.weblancer.net/contests/451894.html (3 место)

Дизайн сайтаHTML
Портфолио
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Отзывы заказчиков
vlad85
38 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
$500
10 баллов
9 лет назад
Дизайнер на постоянную основу
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
OlegKH
Олег 
29 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
5 отзывов
$115
10 баллов
10 лет назад
Дизайн landing page
Работа выполнена качественно и очень быстро. Проблем с коммуникацией не было. Всем рекомендую.
Олег предоставил грамотно составленное ТЗ, благодаря чему работа прошла легко и быстро. Оплата была произведена моментально. Отличный заказчик, всем рекомендую.
Ответный отзыв
f1x
45 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
год назад
$550
10 баллов
10 лет назад
Стильный дизайн интернет магазина и блога.
Работа идет) Сергей справляется с ней на 10, а вот заказчик очень очень медлит с решениями...
Отличный заказчик. Легкость в общении и четко составленное ТЗ. Оплата без проблем.
Ответный отзыв
BearDan
37 летЧехия
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$100
10 баллов
11 лет назад
Дизайн магазина для байкеров
Сергей творчески подошел к заданию, а главное с той стороны. Выполнены все запросы по оформлению и предполагаемому функционалу. В спорных моментах предложил несколько вариантов альтернативного решения. Заказчик остался доволен! Будем и дальше сотрудничать.
Отличный заказчик. Четко сформулировал ТЗ. Исправлений минимум, и все по делу. Моментальная оплата. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Ответный отзыв
Jhony
38 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
$100
10 баллов
11 лет назад
Логотип для многопрофильной компании
Отличная работа, великолепное исполнение.
Отличный заказчик. Профессиональный подход и моментальная оплата.
Ответный отзыв
Дизайн сайтов
4 отзыва
от $100
от 3 дней
нет рейтинга
Иконки и Пиксель-арт
нет отзывов
от $20
от 1 дня
нет рейтинга