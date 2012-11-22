Логотип для многопрофильной компании

$100
  1. Биржа фриланса
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Завершен39 заявок2609 просмотров
#1$100

Компания называется "ТехИнвест".

Сейчас компания занимается поставкой соли.

Нужен логотип, но!

Не хотелось бы, чтобы была привязка к соли, т.к. в будущем фирма будет заниматься другими различными поставками, т.е. не только соль.

Как вариант - фигура какая нибудь в виде кристалла (всегда можно сказать, что это кристалл соли или некая техническая абстракция).

Можно еще "поиграть" буквами/шрифтами (сам нелюблю такую формулировку ))) , например вытянуть горизонтальную линию буквы "Т" на все слово, .... что нибудь другое.

Пусть это будет что-то нестандартное, запоминающееся.

13 лет назад
Jhony
40 лет
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Победитель конкурса

qwebster
Сергей 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад
#1
Отличная работа, великолепное исполнение.
Отличный заказчик. Профессиональный подход и моментальная оплата.

Заявки фрилансеров

qwebster
Сергей 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад
#1

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