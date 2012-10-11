Нарисовать простенький логотип

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт43 заявки308 просмотров

Необходимо нарисовать простенький логотип для презентации.

Оплата webmoney - 10$.

Проект не займет много времени. Никаких фирменных знаков и т.д. не требуется. Работа только со шрифтами.

Подробности проекта будут озвучены успешным кандидатам.

13 лет назад
Rinat_H
Ринат 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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