Нарисовать простенький логотип

Название компании: АМТ - "Автомобильные метановые технологии". Компания занимается установкой газо-дизельного оборудования для авто, что дает возможность частичного замещения дизеля газом метаном. Т.е. автомобиль может ездить как на дизеле, так и на метане, а также ...