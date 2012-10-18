Доработать логотип + визитка (с ним же)

нужно доработать логотип в векторе для марки модной одежды и аксессуаров ( сделать чисто черный фон, подправить межбуквенное расстояние и добавить слово "moscow" ) ! картинку скину желающим взяться за работу.

возможны ваши варианты или переделка имеющегося. можно предлагать здесь, все скрыто.

название марки "izum moscow", цвета черный-белый, желательно сделать просто, лаконично и со вкусом)

визитка простая, без выкрутасов, логотип и контакты.

пишите сроки, цены и способы связи. Спасибо.