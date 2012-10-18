Логотип для компании "БалансФор". Лозунг "Территория образцовой бухгалтерии" Направление бухгалтерские услуги. Основные цвета: R55 G55 B55 и R248 G93 B44
Доработать логотип + визитка (с ним же)
нужно доработать логотип в векторе для марки модной одежды и аксессуаров ( сделать чисто черный фон, подправить межбуквенное расстояние и добавить слово "moscow" ) ! картинку скину желающим взяться за работу.
возможны ваши варианты или переделка имеющегося. можно предлагать здесь, все скрыто.
название марки "izum moscow", цвета черный-белый, желательно сделать просто, лаконично и со вкусом)
визитка простая, без выкрутасов, логотип и контакты.
пишите сроки, цены и способы связи. Спасибо.
Выбранный исполнитель
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