Доработать логотип + визитка (с ним же)

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Завершен30 заявок273 просмотра

нужно доработать логотип в векторе для марки модной одежды и аксессуаров ( сделать чисто черный фон, подправить межбуквенное расстояние и добавить слово "moscow" ) ! картинку скину желающим взяться за работу.

возможны ваши варианты или переделка имеющегося. можно предлагать здесь, все скрыто.

название марки "izum moscow", цвета черный-белый, желательно сделать просто, лаконично и со вкусом)

визитка простая, без выкрутасов, логотип и контакты.

пишите сроки, цены и способы связи. Спасибо.

13 лет назад
evabaly
Бали 
40 лет
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Выбранный исполнитель

dm-web
37 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад
13 лет назад
$15
2 дня
Спасибо Дмитрию за отличную работу! будем и дальше сотрудничать)
Спасибо за интересную работу! Было приятно сотрудничать, обращайтесь еще.

Заявки фрилансеров

dm-web
37 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад
13 лет назад

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