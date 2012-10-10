Создание логотипа

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт17 заявок170 просмотров

Логотип, включающий в себя само название компании. Желательно не менее 3 набросков. Coral.

интернет-магазин.

13 лет назад
diosr
44 года
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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