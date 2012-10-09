Логотип, макет

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Закрыт28 заявок230 просмотров

Добрый день, господа.

Нужно нарисовать логотип на основе знака "Главная дорога" + название + слоган.

Этот же логотип будет служить макетом наклейки.

Срочно.

Жду предложений.

Пожалуйста, пишите только в проект.

13 лет назад
Idee_Fixe
36 лет
16 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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