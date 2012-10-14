Логотип компании

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Завершен25 заявок232 просмотра

Нужен логотип компании. Основанный на названии фирмы, местоположения и тематики.

А так же баннер компании для установки на другие сайты.

Адрес сайта в личной переписке.

13 лет назад
Oleg2706
Олег 
55 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

dasha_design
Дарья 
38 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад
$50
2 дня
Дарья просто молодец и спец своего дела. Очень все четко,быстро и качественно. Будем и дальше с ней работать.
Очень довольна сотрудничеством с Олегом! Грамотно объяснил все! Моментально оплатил!

Заявки фрилансеров

dasha_design
Дарья 
38 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад