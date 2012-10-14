Название – Древо. Производитель мебели из натурального шпона - мебельные фасады для кухни, спальни, кабинета и др. Основной потребитель - крупные и мелкие производители (сборщики) мебели, частные заказчики. ...
Логотип компании
Нужен логотип компании. Основанный на названии фирмы, местоположения и тематики.
А так же баннер компании для установки на другие сайты.
Адрес сайта в личной переписке.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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