Рерайтеры

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен7 заявок510 просмотров

Нужны рерайтеры-копирайтеры. Оплата менее 24 р за 1000 зн. Уточним по ходу разговора

Работа постоянная. Исходники ваши.

1 статья — 9000 знаков примерно. Тематика Строительная

Можете ответить на 624170286

13 лет назад
dam194815
Дамир 
29 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

FlareSunshine
Юрий 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
13 лет назад
$70
3 дня
Отличный дизайнер. Все выполняет оперативно. Выполнил сложный логотип за 2 часа. Большое спасибо ему, выручил. Кстати, очень вежливый
Отличный работодатель, всё честно, работу сделал он сразу заплатил, был рад сотрудничать.

Заявки фрилансеров

FlareSunshine
Юрий 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
13 лет назад