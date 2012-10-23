Необходимо разработать логотип для туристического бюро, работающего в сети! Логотип должен быть уникальным и не заезженным!
Создание лого компании
Добрый день!
Хочу представить вам проет.
Задача:
Создать логотип компании Лаборатория ПФИ (Психофизиологических исследований).
он должен быть:
-Овальным.
-С кривой сигнала датчика цвета красног вина (как на логотипе компании Поликониус-Центр www.polyconius.ru).
-С тремя шестеренками.
-С химической колбой(ами).
Так же я прикрепил пример, как это представляем мы.
Если есть идеи лучше, будем рассматривать варианты.
Ждем ваши ценовые предложения=)
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