Создание лого компании

Добрый день!

Хочу представить вам проет.

Задача:

Создать логотип компании Лаборатория ПФИ (Психофизиологических исследований).

он должен быть:

-Овальным.

-С кривой сигнала датчика цвета красног вина (как на логотипе компании Поликониус-Центр www.polyconius.ru).

-С тремя шестеренками.

-С химической колбой(ами).

Так же я прикрепил пример, как это представляем мы.

Если есть идеи лучше, будем рассматривать варианты.

Ждем ваши ценовые предложения=)