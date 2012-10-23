Создание лого компании

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Завершен31 заявка280 просмотров

Добрый день!

Хочу представить вам проет.

Задача:

Создать логотип компании Лаборатория ПФИ (Психофизиологических исследований).

он должен быть:

-Овальным.

-С кривой сигнала датчика цвета красног вина (как на логотипе компании Поликониус-Центр www.polyconius.ru).

-С тремя шестеренками.

-С химической колбой(ами).

Так же я прикрепил пример, как это представляем мы.

Если есть идеи лучше, будем рассматривать варианты.

Ждем ваши ценовые предложения=)

13 лет назад
AntoniOOO
Антон 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

dasha_design
Дарья 
38 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад
$50
2 дня
Очень быстро и качественно был создан логотип компании. Работа с Дарьей была приятной, все пожелания были учтены и исполнены в течении одного дня. Благодарю за сотрудничество и желаю творческих успехов!
Отличный заказчик! Все понятно объяснил, моментально оплатил! Была рада сотрудничать!

Заявки фрилансеров

dasha_design
Дарья 
38 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад