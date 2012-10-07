Логотип для туристической фирмы

$52
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен21 заявка1394 просмотра
#1$52

Турагентство называется "Агентство горящих туров"

Акцент нужно сделать на слове "горящих", желательно использовать красный цвет

При формировании знака просьба не использовать элементы связанные с огнем и солнцем.

Смотря на логотип у человека должно возникать чувство надежности и серьезности компании

Логотип должен смотреться хорошо как в шапке сайта, так и в маленьком размере (визитка, Дубльгис и тд)

Сайт для которого нужен логотип в приложении

13 лет назад
dimatavda
Дмитрий 
42 года
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Победитель конкурса

san-francisco
Дарья 
36 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад
#1
Хороший заказчик - было приятно поработать над его проектом :)

Заявки фрилансеров

san-francisco
Дарья 
36 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад
#1