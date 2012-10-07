Логотип для туристической фирмы

# 1 — $ 52

Турагентство называется "Агентство горящих туров"

Акцент нужно сделать на слове "горящих", желательно использовать красный цвет

При формировании знака просьба не использовать элементы связанные с огнем и солнцем.

Смотря на логотип у человека должно возникать чувство надежности и серьезности компании

Логотип должен смотреться хорошо как в шапке сайта, так и в маленьком размере (визитка, Дубльгис и тд)

Сайт для которого нужен логотип в приложении