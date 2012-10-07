Восстановление логотипа

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  2. Логотипы и Знаки
Завершен15 заявок176 просмотров

Доброго времени суток, уважаемые фрилансеры.

Почти 4 года назад рисовался логотип, после это жёсткий много раз форматировался. К сожалению, потерян исходник логотипа.

Шрифт паблик.

Прошу писать стоимость и сроки, в целом реально ли восстановить исходник?

13 лет назад
serkaz
Сергей 
32 года
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

RealS
33 года
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 лет назад
$10
1 день
Хочу поблагодарить Алишера за качественную работу в кратчайшие сроки. Алишер хорошо понял задание и правильно понимал и исполнял корректировки. Сразу видно человек доводит работу до конца и не бросает её на половине готовности. Спасибо.
Сергей всегда на связи, оплата не заставила себя ждать. Надеюсь не дальнейшее сотрудничество. Спасибо.

Заявки фрилансеров

RealS
33 года
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 лет назад