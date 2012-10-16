Логотип компании

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен16 заявок170 просмотров

Необходимо создать логотип для компании, который станет ее лицом

13 лет назад
Yu-piter
Юрий 
46 лет
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Zangetcy
35 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад
$40
1 день
Работа выполнена качественно, сроки выдержаны, все пожелания учтены. Результатом доволен на 100%. Буду и в дальнейшем пользоваться услугами этого специалиста.
Отличный заказчик. Своевременная оплата. Всегда на связи. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

Zangetcy
35 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад