Логотип для службы такси

Разработать логотип для некоммерческого партнерства, тематика мёд, будет использоваться на сайте организации (в дизайне), на этикетках продукции и дополнительно желателен черно-белый вариант для вставки в обычные ч/б документы. Оплата 30$ (950руб.) в WM или ЯД. ...