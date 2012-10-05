Логотип для службы такси

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт47 заявок2530 просмотров
#1$150

1. Нужен логотип для службы такси 063.

2. Основные эмоции: точность, надежность, быстрота.

3. Допускается использование элементов, ассоциируемых со службой такси.

4. Цвета - по усмотрению дизайнера.

5. Логотип должен быть современным, неизбитым.

13 лет назад
Verdevague
Анастасия 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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