Разработка логотипа

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен53 заявки674 просмотра

Интернет магазин, необходимо придумать логотип. Есть задумка.

13 лет назад
pi-pi
Ольга 
41 год
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Выбранный исполнитель

Larina_meon
Марина 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад
$35
3 дня
С Мариной приятно работать, с полуслова почувствовала стиль и настроение компании. Предоставила несколько ярких, креативных вариантов логотипа быстро, раньше поставленного срока. Обязательно будем работать дальше!
Спасибо за сотрудничество

Заявки фрилансеров

Larina_meon
Марина 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад

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