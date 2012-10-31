Компания - представитель иностранных брендов в россии Grey Factory. Старый лого: http://greyfactory.ru/sites/default/files/logo.png хотелось бы, чтобы суть была близка (связь с заводом), но более современное представление должно быть.
Разработка логотипа
Интернет магазин, необходимо придумать логотип. Есть задумка.
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- $100Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $100
Компания занимается ремонтом и поставкой спецтехники Требуется разработать логотип — 2 слова и графическая составляющая и желательно накидать стандартную визитку, для примера, как будет выглядеть.Завершен13 лет назад
- $100
Необходимо разработать логотип (либо серию однотипных логотипов) для образовательного приложения Android он должен соответствовать требованиям для размещения в Google Play + несколько ( Подробности вышлю потенциальным исполнителям.Завершен13 лет назад
- $50
Логотип + Оформить корзину для интернет-магазина + три кнопки - Нужен запоминающийся логотип для косметического интернет магазина - также нужно оформить корзину для интернет-магазина - добавить ...Логотипы и Знаки10 заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Здравствуйте Нужен логотип для рефератного сайта: http://referaty.kz/ Задача: - чтоб подходило под дизайн сайта (по цветам, по общей идее) - чтоб подходило по размерам - ...Завершен13 лет назад
- $350
Есть сайт, который еще делается. Для сайта надо сделать логотип, баннеры, кнопки, заголовки. Предоплата после утверждения первых нескольких деталей (логотип, пару кнопок, пару баннеров). ТЗ прилагается к проекту. Пишите, после прочтения тз. ...Завершен13 лет назад
- $50
Нужен один логотип для финансовой компании в векторе для печати и растре для веб сайта. Символизирующий солнце. Пример я прикрепил, левый верхний либо левый нижний, возможна импровизация на их основе. Необходимо их упростить, что бы ...Логотипы и Знаки40 заявокЗакрыт13 лет назад
- $200
Здравствуйте, Дизайнеры! Нужно разработать в срочном порядке логотип для турфирмы! Оплата по факту. Все подробности в ЛС.Логотипы и Знаки47 заявокЗакрыт13 лет назад
- $250
Прошу разработать логотип для Муай Тай школы.Завершен13 лет назад
Работа компании нацелена на две аудитории: 1. Деловая (банки РБ). Для этой аудитории компания будет известна как ООО "Транзакционные Решения" (ТАА "Транзакцыйныя Рашэннi"). Вся деловая переписка, нормативные документы, бланки писем, визитки ...Завершен13 лет назад