Приватный проект для Азарнова Виктора

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен5 заявок167 просмотров

Прошу разработать логотип для Муай Тай школы.

13 лет назад
jurcha
Юрий 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

azarnov
54 года
16 лет в сервисе
Был
3 часа назад
13 лет назад
$200
3 дня
Когда заказываю логотип у Виктора, всегда знаю, что в итоге получу несколько отличных вариантов, и тогда начинает болеть голова какой же выбрать.
Очень редкое сочетание грамотного работодателя и приятного в общении человека в одном лице) Работаю с Юрием уже не в первый раз и всегда с большим удовольствием. Благодарю за сотрудничество!

Заявки фрилансеров

azarnov
54 года
16 лет в сервисе
Был
3 часа назад
13 лет назад
Лучший дизайнер логотипов марта
#1
Логотипы и Знаки

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