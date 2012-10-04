Перерисовать логотип

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен3 заявки127 просмотров

Необходимо перерисовать текущий логотип.

Оплата ТОЛЬКО по факту.

Оплата ВМ, персональный атт. BL 70+

Писать в ЛС, ниже портфолио и т д.

Необходимое разрешение: 1600px*~px

Щит внутри чёрный, остальное прозрачная область, что вокруг медведя и щита.

P.S. Смотрите прикрепленные файлы

13 лет назад
DiXakMan
Дмитрий 
32 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

14sv
43 года
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад
13 лет назад
$20
2 дня
Заказывал перерисовку логотипа. Работа выполнена на высшем уровне, доволен. Было сделано быстрее указанных сроков, сделал бонус($). Оч. приятна в общении, советую.
Дмитрий очень хороший заказчик! Спасибо большое за работу и за бонус (S)! Все на высшем уровне+ 10 баллов и рекомендации. Буду рада дальнейшему сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

14sv
43 года
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад
13 лет назад