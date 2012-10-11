Необходимо перерисовать логотип

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Завершен27 заявок321 просмотр

необходимо перерисовать логотип

Верхняя надпись ФИНАУДИТ должна быть длинной с нижнюю надпись

13 лет назад
katerina_metko
Екатерина 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Tolik4umak
Анатолий 
31 год
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад
$5
1 день
Отлично выполнил работу за минимальный срок, рекомендую!
Отличный заказчик ! Четко поставленное задание . Оплата в срок . Буду рад дальнейшему сотрудничеству . Рекомендую !!!

Заявки фрилансеров

Tolik4umak
Анатолий 
31 год
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад