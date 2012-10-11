необходимо перерисовать логотип

Добрый день! Нужен специалист по разработке логотипов для постоянного сотрудничества. 2-3 проекта в месяц; со временем, возможно, будет больше. Пожалуйста, если Вы заинтересованы в сотрудничестве - указывайте ориентировочную стоимость и срок разработки одного ...