Отрисовать логотип в векторе.

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен4 заявки117 просмотров

Срочно! Работа нужна сегодня.

Отрисовать в кривых логотип компании http://www.aquatandem.ru "Акватандем продажа и обслуживание аквариумов"

На выходе желателен файл .ai

13 лет назад
dars022
Антон 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Profi2012
Иван 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад
$10
1 день
Задание было выполнено очень оперативно и без единой правки, Спасибо!
Все здорово! Без задержек! С удовольствием продолжу сотрудничество!

Заявки фрилансеров

Profi2012
Иван 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад

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